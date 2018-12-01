صور.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهطول الأمطار وهبوب الرياح وارتفاع الأمواج

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن ومحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، وهبوب رياح ما بين خفيفة وشديدة، وأغلق بوغاز البرلس، وتوقفت حركة الصيد فى بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة، وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، وهطول الامطار ورست المراكب ببوغاز البرلس وبقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء.

أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن عمليات الصيد توقفت فى بحيرة البرلس والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط، ونهر النيل وببوغاز البرلس وببوغاز رشيد ، لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط ، وهطول الأمطار مما تتعذر عمليات الصيد به.

وأضاف عبدالنبى البرلسى، شيخ الصيادين، لــ "اليوم السابع"، أن كل مدن وقرى المحافظة وخاصة البرلس وبلطيم تتعرض لنوه ورياح شديدة، وهطول أمطار مما أدى لتوقف حركة الصيد بها، وتوقفت حركة الملاحة بالميناء، ورست حوالى 450 مركب صيد آلى رست على أرصفة الميناء، وببوغاز البرلس وبالقرى المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط بمطوبس، وسوف تستأنف حركة الملاحة البحرية عقب انتهاء سوء الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح فى البحر المتوسط مما يسمح باستئناف حركة الملاحة من جديد ،ولم يغلق ميناء الصيد أبوابه أمام الأعمال الإدارية والخدمات العامة لأصحاب المراكب والصيادين.