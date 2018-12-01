صور.. اضبط مخالفة.. بلاعة بدون غطاء بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

رصدت كاميرا اليوم السابع بلاعة بدون غطاء بمنطقة مصطفى كامل بجوار خط الترام والطريق المقابل لمساكن الضباط بمصطفى كامل بحرم الطريق العام.

وقام الأهالى بوضع أخشاب منها لسقوط أحد فيها أو مرور السيارات عليها فتحدث كارثة وحادث مرورى.

وطالب الأهالى شركة الصرف الصحى بضرورة اتخاذ اللازم وإصلاح البلاعة قبل أن تحدث كارثة بحرم الطريق أو إزهاق الأرواح.