صور.. إنطلاق حملة 100 مليون صحة فى 222 مستشفى ووحدة صحية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

إنطلقت اليوم الأول من ديسمبر الحملة القومية "100 مليون صحة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة سوهاج داخل 222 نقطة إرتكاز بالمستشفيات والوحدات الصحية بالنجوع والقرى والمراكز والأحياء.

وأنهت مديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة على مدار الأيام الماضية تدريب جميع الفرق على أعمال المسح وتجهيز جميع المقرات الثابتة بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة إدخال البيانات ووصلت المستلزمات الطبية الخاصة بالحملة وستقوم الفرق المتحركة بإجراء الفحوصات في الميادين العامة والأسواق والمصانع والمشروعات القومية.

وفى تصريح خاص لليوم السابع قال الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج إنه تم تحديد 222 نقطة لإجراء كل أعمال المسح الخاص بالحملة، بالإضافة إلى 10 فرق متنقلة، بإجمالي 900 فريق يعملون على فترتين للقيام بعملية المسح على نحو 2.8 مليون مواطن من الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق وهم إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات وسيتم فحصهم ضد فيروس "سي" والأمراض غير السارية والمقصود بها السكر والضغط والسمنة.

وأضاف جميعه أن إجمالى المشاركين فى الحملة حوالى 5000 شخص ما بين طبيب صيدلة وأسنان وعلاج طبيعى وتمريض ومدخلى بيانات وإداريين وخدمات معاونة وتتم عملية الفحص عن طريق شك المريض وأخذ نقطتي دم الأولى لتحليل السكر والثانية لتحليل فيروس "سي" وتظهر نتيجة التحليل خلال 20 دقيقة ومن تثبت التحاليل أنه إيجابي فيروس "سي" سيتم عمل كارت له محدد فيه مكان تلقي العلاج وميعاده وسيكون العلاج بالمجان.

إنطلاق حملة 100 مليون صحة بسوهاج (1)



إنطلاق حملة 100 مليون صحة بسوهاج (2)