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صور.. إلهام شاهين تشارك فى احتفالية تكريم سفير الإمارات بصالون المحور

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:04 م
صور.. إلهام شاهين تشارك فى احتفالية تكريم سفير الإمارات بصالون المحور إلهام شاهين تشارك فى احتفالية تكريم سفير الإمارات
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شاركت الفنانة إلهام شاهين فى احتفالية تكريم السفير جمعة مبارك سفير الإمارات بالقاهرة، بصالون المحور الثقافى، وذلك فى أمسية وطنية خاصة بعنوان فى حب زايد "حكيم العرب"، والتى تتزامن مع الاحتفال بعيد الإمارات الوطنى وهو العيد المئوى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والعيد الوطنى الـ47 لدولة الإمارات الشقيقة.
 
وأهدى الدكتور حسن راتب قلادة جامعة سيناء إلى السفير جمعة مبارك تكريمًا وتقديرًا لشخصه وعشقه لمصر وأهلها، وأيضًا لدولة الإمارات العربية. 
 
وأشادت الفنانة إلهام شاهين بالعلاقة القوية بين الشعب المصرى والإماراتى، ومدى الحب والاحترام المتبادل بينهما ومدى الارتباط الوثيق بين الشعبين.
 
وحرصت النجمة إلهام شاهين على التقاط صورة تذكارية مع السفير الإماراتى ود. حسن راتب، والذى أدار صالون المحور الثقافى.
 
كما شهدت الاحتفالية مشاركة العديد من الشخصيات المهمة، والفنان هانى شاكر أمير الطرب العربى، حيث شدى بباقة من أجمل أغانيه، والتى نالت إعجاب وسعادة الحضور.
 
إلهام شاهين تشارك فى احتفالية تكريم سفير الإمارات بصالون المحور (1)
 

إلهام شاهين تشارك فى احتفالية تكريم سفير الإمارات بصالون المحور (2)
 

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الهام شاهين

تكريم سفير الامارات

صالون المحور

صالون المحور الثقافى

حسن راتب

السفير جمعة مبارك




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