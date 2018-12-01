صور.. إقبال كثيف على حملة 100 مليون صحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأ توافد الأهالى على حملة 100 مليون صحة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، على 214 منفذاً موقعاً، موزعين على جميع القرى والمدن والمراكز بالمحافظة، وذلك ضمن خطة لتغطية أكبر حيز جغرافى يسهل على المواطنين الانتقال والتوجه إليه ،وجارى فحص المقيمين بالمحافظة، الأكبر من 18 سنة، ممن لم يسبق لهم العلاج، لفيروس سى، والأمراض غير السارية "ضغط وسكر".

وشهدت المركز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات بمدن وقرى كفر الشيخ توافد عدد كبير من أهالى المحافظة لإجراء الكشف الطبى والتحاليل المتعددة، من الساعة التاسعة للساعة الثالثة عصراً، ومن الساعة الثالة عصراً للساعة التاسعة مساء .

أكدت الدكتورة ثناء حنيش، مدير المركز الطبى ، بالمراكز 4 لجان وكل لجنة مكونة من طبيب وممرضة ومدخل بيانات ، ويتم استقبال المواطنين ، وتوجيههم لأماكن الاستراحات وكل منهم تُجرى له التحاليل حسب ترتيبه ، وتم تسجيل اسمه والرقم القومي،بالإضافة لأخذ عينات لكشف عن الإصابة بالفيرس والسكر وقياس الطول والوزن والغضط ، ويتم الإعلان عن نتيجة المواطن خلال ربع ساعة فقط ، وفى حالة إصابته بالفيرس يتم توجيهه لمركز الكلى.

وأضافت منال السوى، رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ، ل"اليوم السابع" ،أن هناك متابعة ل66 لجنة على مستوى مركز ومدينة كفر الشيخ وهناك متابعة لكل هذه اللجان ومد الإقبال عليها ، مؤكدة أنه تم الإعلان عن الحملة فى المساجد، وسيتم الإعلان عنها فى المدارس.

وأكدت منى إبرهيم حمود ،أنها كانت قادمة مع زوجها ليحلل، رافضه التحليل ، ولكنهم أقنعوها بالتحليل ،وسلمت بطاقة الرقم القومى حسب الدور ، وأجرت التحاليل المتعددة ،وتنتظر النتيجة ، مطالبة بزيادة الجانب الإعلانى عن الحملة ، فهناك لا يعلمون عنها شيئاً.

وأضافت سحر عبد الله محمد السيد ، رب منزل ،إنها أتت للتحليل وأنها عرفت بالحملة اليوم فقط ،وتتمنى أن يتجه كل المواطنين لإجراء التحليل ،مشيرة إلى أن الرئيس حريص على صحة المواطنين ، وتتتمنى أن يكون المسئولين مثله.

وقال الدكتور فيصل جودة، إن 214منفذاً، موزعين على جميع القرى والمدن والمراكز بالمحافظة، ضمن خطة لتغطية أكبر حيز جغرافى يسهل على المواطنين الانتقال والتوجه إليه ، استقبلوا عدد كبير من المواطنين ،وجارى فحص المصريين المقيمين بالمحافظة، الأكبر من 18 سنة، ممن لم يسبق لهم العلاج، وذلك بالنسبة لفيروس سي، أما بالنسبة للأمراض غير السارية ضغط وسكر.

وأضاف وكيل صحة كفر الشيح فى بيان له ، أنه فى حالة إيجابية حالة الموطن لتحليل الفيروس، سيتم تحويله من خلال قاعدة البيانات للتقييم، لأقرب مركز علاج وتحديد موعد للتقييم والعلاج من قبل وزارة الصحة، وفى حالة ما إذا كان قياس السكر للمواطن 200 مليجرام / ديسلتز أو قياس الضغط 140/90 مليمتر زئبقى يتم تحويله لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة.