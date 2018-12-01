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صور.. إزالة تعديات وضبط المخالفات فىحملة على بحيرة البرلس

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:32 ص
صور.. إزالة تعديات وضبط المخالفات فىحملة على بحيرة البرلس جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس  من تحرير 7 قضايا بيئة متنوعة، و6 قضايا أعلاف بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وضبط 8 قضايا كبوتا معدلة برفاص مخالفة، وتم ضبط 100 قضية جوابى صيد زريعة بواقع 50 جوبية، وتم ضبط 10 قضايا غزل دورة مخالف بطول 100 متر تقريباً، كما تم ضبط 2 قضية صيد زريعة مخالفة بطو 100 متر تقريباً، وتم إزالة 50 علبة عزل دورة مخالفة بطول 5000 متر تقريباً، كما تم ضبط 3000 متر غزل دورة وتحاويط، وتم إزالة 2 سدة مخالفة على مساحة فدان، وتم إزالة 20 ألف متر غزل مدعم بغرائز خشبية على مساحة 100 فدان تقريباً، كما تم إزالة 70 جوبية صيد زريعة مخالف بواقع 70 جوبية، فضلاً عن ضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص، كما تم ضبط مركب صيد خشبى عليها غزل مخالف حوالى 4000 متر تقريباً وغرائز خشبية، وضبط 12 شيكارة سمك شر صغير الحجم تم إلقائها فى بحيرة البرلس خشية نفوقها.

1- حملة لإلإزالة التعديات على بحيرة البرلس

جاء ذلك بناء على تعليمات  الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،وإشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير ادارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، والنقيب ناصر الشناوى، رئيس شرطة مسطحات البرلس، والنقيب علاء حجاج، رئيس شرطة مسطحات سيدى سالم.

2- جانب من اعضاء الحملة

قال محافظ كفرالشيخ،إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.

3- جاتنب من الحملة

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تدشين 2 لانش بمواصفات أمنية قياسية وتسليمهم لشرطة المسطحات المائية بالبرلس بتكلفة 4 مليون جنيه، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وذلك لمطاردة ومكافحة جميع حالات التعدي بالبحيرة على مدار 24 ساعة، وفرض سيادة القانون وضبط المخالفين على مستوى المسطح المائي لبحيرة البرلس، لافتاً أنه تم تصميم هذه اللانشات بمواصفات أمنية تتناسب مع جميع أعمال شرطة المسطحات المائية، ويبلغ طول اللانش 11.5 متراً، وعرض 2.75 متراً، وغاطس يبلغ 50 سم، كما يبلغ وزن اللانش الواحد 4.5 طن، بقوة 400 حصان، حيث يوجد باللانش 2 ماكينة كل ماكينة بقوة 200 حصان، وتبلغ سرعته 35 عقدة / ساعة، بحمولة 10 أفراد، ومزود بكاميرات مراقبة وجهاز قياس أعماق وجهاز gps وجهاز لاسلكي على التردد VHF، ومزود بكشاف إنارة للاستخدام الليلى، وسرينة إنذار بوليس، وتم تنفيذ هذه اللانشات بترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية.

وأوضح " المحافظ " انه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.


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