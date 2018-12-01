صور.. إزالة المطبات ورصف طرق محطات العائلة المقدسة بدير درنكة ودير المحرق بأسيوط

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ خطة شاملة وحملات مكبرة لإزالة المطبات وتسوية وكشط الشوارع الرئيسية بالقرى والمراكز تمهيدا لرصفها وتطويرها ورفع كفاءتها بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة مشيراً الى البدء الفعلى فى أعمال كشط وتسوية طريق درنكة -الغنايم الغربى وإزالة المطبات بإعتباره احد الطرق المؤدية إلى دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة احدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط .

واشار المحافظ – فى بيان له اليوم إلى انه جارى تطوير الطرق المؤدية إلى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة وهى دير السيدة العذراء مريم بالجبل الغربى بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية وجارى رفع كفاءة الطريق واعادة رصفها وتوسعتها لاستقبال الوفود السياحية من مختلف انحاء العالم وتنشيط حركة السياحة الداخلية نظرا لما تمثله تلك الاماكن الهامة من قيمة تاريخية ودينية كبرى.

وأكد المحافظ على تذليل كافة العقبات واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع كفاءة تلك الطرق وتوسعتها بالتنسيق مع وحدة الرصف بالمحافظة ووفقا لخطة زمنية تم الاتفاق عليها مع رؤساء المراكز والاحياء وبالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى فى بعض الطرق التابعة لها .

على جانب آخر، أشاد محافظ أسيوط بقرار مد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض الغير سارية لمدة شهر أخر ينتهى فى 31 ديسمبر الجارى معلنا فحص مليون و862 الف و725 مواطن بقرى ومراكز المحافظة بـ 13 حى ومركز خلال شهرين منذ بدء الحملة وحتى اليوم والتى انطلقت تحت شعار تحت شعار " 100 مليون صحة "وسط اقبال كبير من المواطنين على مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على مراكز وقرى المحافظة من خلال 956 فرقة طبية موزعة على مستوى المحافظة لجميع المواطنين بدءا من 18 سنة من الجنسين من جميع المحافظات .

وقال محافظ أسيوط إنه نظرا للاقبال الكبير على مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض الغير سارية فقد تقرر مد المبادرة لمدة شهر اخر حتى 31 ديسبمر 2018 مؤكدا انه يتم تحويل الحالات الايجابية إلى مراكز العلاج في مركز الوليدية ومستشفى الراجحي بأسيوط ومستشفى صدفا والقوصية لإجراء تحاليل الـ PCR"" وما يلزم من التحاليل الأخرى لإجراء تحليل الـ PCR للتأكد من الاصابة من عدمه وتحديد نوعية الأدوية المناسبة لكل حالة وفى حالة التأكد من الاصابة يتم صرف العلاج مجانا أما بالنسبة للامراض الغير سارية فيتم تحويله للمستشفيات العامة لصرف العلاج على نفقة الدولة معلنا دعمه الكامل للمبادرة وتذليل كافة العقبات امام فرق العمل لاداء دورها فضلا عن الاعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة فى الحملة وعمل التحاليل اللازمة .

وأشار الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى انه تم مد الميادرة لمدة شهر أخر وذلك بطاقة 50 % من الفرق العاملة لافتا إلى أن تنفيذ المبادرة يتم من خلال فرق عمل تتكون من 3: 5 أفراد متمثلة في فرد طبي (طبيب بشري أو صيدلي أو طبيب أسنان) وفرد تمريض ومدخل بيانات (ادارى أو فنى إحصاء) خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى الساعة 3 عصرا والفترة المسائية من 3 عصرا الى 9 مساءا وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الحملة هي تحليل فيروس سي وتحليل السكر وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم(السمنة) مشيراً إلى مشاركة كافة الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإضافة إلى جامعة أسيوط ومستشفى المبرة للتأمين الصحي لافتاً إلى تدريب جميع الفرق الطبية لهذه اللجان وتم إجراء تحاليل مبدئية لفيروس سى بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والوزن.



انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى (2)



انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى (5)



انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى (6)



انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى (7)



انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى (16)