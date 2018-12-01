video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"صحة البرلمان" تؤكد اجتماع لجنة خاصة قريبًا لحسم تعديلات "التجارب السريرية"

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:03 ص
"صحة البرلمان" تؤكد اجتماع لجنة خاصة قريبًا لحسم تعديلات "التجارب السريرية" محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التجارب السريرية عندما عاد إلى مجلس النواب من جديد، تم إعادته إلى اللجنة العامة بالبرلمان، من أجل عمل تقرير عن القانون وعرضه على الجلسة العامة.

 

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العامة شكلت لجنة خاصة لدراسة الموضوع، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، لمناقشة النقاط الخلافية فى القانون، ومن ثمَّ إعداد تقرير بها.

 

كان النائب أيمن أبو العلا، عضو اللجنة الخاصة لتعديل قانون التجارب السريرية، أكد أن اللجنة برئاسة السيد الشريف، وكيل البرلمان، ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لحسم التعديلات النهائية بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى له.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فوز محمد العمارى برئاسة لجنة الصحة بالبرلمان.. وإيناس عبد الحليم و"شهاب" وكيلين

محمد العماري يفوز برئاسة لجنة الصحة بمجلس النواب

بالفيديو..اجتماع رئيس البرلمان مع لجنة الصحة يحسم رئاستها لـ"محمد العمارى"

اخبار سياسه

البرلمان

اخر الاخبار

التجارب السريريه




لا تفوتك
شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة