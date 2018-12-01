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شيخ الأزهر يهنِّئ الإمارات بعيدها الوطنى الـ 47

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:42 ص
شيخ الأزهر يهنِّئ الإمارات بعيدها الوطنى الـ 47 فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب شيخ الأزهر الشَّريف
كتب لؤى على
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هنِّأ فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، رئيس مجلس حُكماء المسلمين، دولةَ الإمارات العربيَّة المتَّحدة: قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطنيِّ الـ 47، الذي يُوافق الثَّاني من ديسمبر من كلِّ عامٍ، ويمثِّل أهمَّ المحطَّات التاريخيَّةِ في المسيرة المظفَّرة لمؤسِّس اتَّحاد دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، وباني نهضتِها الحديثة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اللهُ وطيَّب ثَراه.
 
 
وتقدَّم الأزهرُ الشَّريف وإمامُه الأكبر بالتَّهنئة، إلى الشَّيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدَّولة، وأخيه الشَّيخ مُحمَّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدَّولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأخيه الفريق أول الشَّيخ مُحمَّد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحُكَّام دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، والشَّعب الإماراتى الشَّقيق، متمنيًا لهم المزيدَ من التَّقدُّم والنُّمو والرَّخاء.
 
 
وأعرب الأزهرُ الشَّريف عن تقديره لمواقف دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة وقيادتها الرشيدة، في دعم مصرَ والشُّعوب العربيَّة والإسلاميَّة، مشيدًا بمسيرتها ونهجها الذي أرساه قائدُها ومؤسِّسُها الشَّيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه اللهُ- واستكملها أبناؤه الأبرار مِن بَعْده، في ترسيخ قيم وقَواعد الاعتدال والتَّعايش والانفتاح على العالم وثقافاته وحضاراته، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أنْ يرحمَ ذلك الشَّيخ الحكيم الذي لم يَعِش من أجل شعبه فقط، بل عبَرت مآثرُه الطَّيِّبة الحدود، حتَّى وصلتْ للعديد من الدول والأوطان.
 
 
 

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