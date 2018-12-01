شاهد.. حاكم دبى يهنئ الإماراتيين بالعيد الوطنى الـ47 بطريقة مبتكرة

فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم السبت، المواطنين فى الإمارات بمكالمة هاتفية شخصية لتهنئتهم بالعيد الوطنى الـ47، والذى يتزامن مع الثانى من ديسمبر من كل عام.
وبحسب صحيفة البيان الإماراتية تمنى آل مكتوم فى المكالمة للوطن أياماً سعيدة ومجيدة، وأن يحفظ الله دولة الإمارات.
#محمد_بن_راشد يهنئ المواطنين باليوم الوطني بمكالمة هاتفية شخصيةhttps://t.co/juKukv1go9@HHShkMohd#اليوم_الوطني47#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KzNUZAxCNq— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 30, 2018
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة