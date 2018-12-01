شاهد بـ"أنصار بيت المقدس": 5 بينهم 3 ملثمين هاجموا مقر "المصريين الأحرار"

كتب إيهاب المهندس

قال شاهد الإثبات ماجد رأفت، سكرتير بحزب المصريين الأحرار، أثناء شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، إن 5 أشخاص من بينهم 3 ملثمين استولوا على حزب المصريين الأحرار بشارع رمسيس واستولوا على استمارات تمرد وبعض الأجهزة من داخل المقر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر معتز مدحت.

وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات ماجد رأفت، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل سكرتير بحزب المصريين الأحرار، وأثناء تواجده فى مقر الحزب يوم 2 يونيه 2013، حضر شخصين إلى مقر الحزب، وطالبا استمارة "تمر" للتوقيع عليها.

وأضاف الشاهد انه أثناء إحضاره للاستمارات قام أحد المتهمين بإشهار سلاح نارى فى وجهي وطالبا منى الصمت، ثم حضر 3 أشخاص آخرين ملثمين، ووجه أحداهم سؤالى لى مفاده :" " بتعملوا تمرد ليه، وانتم بتدوا الناس كام علشان يوقعوا على تمرد".

وأضاف الشاهد أن من قاموا بالهجوم على المقر استولوا على 3 هواتف محمول وكاميرا ولاب توب، منوها إلى ان احد المتهمين قام بإصابته فى وجهه قبل مغادرته.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى بجلسة اليوم، أسامة سامى، وقال بعد حلف اليمن، إنه فى يوم 30 يونيه قام مجموعة من الملثمين يحملون أسلحة بالهجوم عليه استولوا على سيارته وهاتفه المحمول بشارع المرعنى، ثم وجدتها مركونه بالقرب من سور النادى الأهلى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.