شاهد.. أعنف 5فيديوهات لمواجهات السترات الصفراء بين الشرطة ومحتجين بفرنسا

شهدت شوارع باريس، مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية، ومحتجى السترات الصفراء، الغاضبين من رفع أسعار الوقود والسياسيات الاقتصادية الجديدة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتصاعدت حدة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين اليوم ، حيث اضرموا النيران فى المركبات، وصعدوا أعلى قوس قزح، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتم توقيف 160 شخصا حتى الآن ، ارتفع عدد الإصابات بين الأمن والمحتجين إلى 65 شخصًا.

وانتشر بين رواد موقع تويتر، عبر هاشتاج " #1erDecembre " الذى تصدر قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر فى فرنسا بأكثر من 95 ألف تغريدة، ونشروا العديد من الفيديوهات للمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

The capital of #France is burning. In #Paris, violence and fever are increasing with each passing hour. #YellowVests #GiletsJaunes #1erDecembrepic.twitter.com/7ufxRY1GFN