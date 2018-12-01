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سوء الأحوال الجوية فى الخليج العربى يؤخر إقلاع 3 رحلات دولية

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:55 ص
سوء الأحوال الجوية فى الخليج العربى يؤخر إقلاع 3 رحلات دولية مطار القاهرة - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية ودولة الكويت، بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول، وانتظارا لاستلام إخطارات الموافقة بالإقلاع. 
 
 
وأفاد مصدر ملاحى، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة طيران الاتحاد رقم 650 المتجهة إلى أبوظبى، ورحلة شركة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، بسبب الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات، وقامت سلطات المطار باستضافة الركاب، وتقديم كافة الخدمات لهم. 
 
 
 
 
 

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