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سائق يشنق نفسه بحبل غسيل فى الخانكة

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:45 م
سائق يشنق نفسه بحبل غسيل فى الخانكة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية- نيفين طه
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أقدم شاب بعزبة الأبيض بدائرة مركز الخانكة بالقليوبية على الانتحار شنقا بحبل غسيل في حجرة نومه.

وتم نقل جثته إلى مستشفى الخانكة العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا يفيد بقيام سائق بشنق نفسه في حجرة نومه بمنطقة عزبة الأبيض دائرة المركز.
 
تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن  بالواقعة، فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وتبين قيام شاب يدعى "اسامه ش ع" 25 سنة سائق، بشنق نفسه في حجرة نومه بواسطة حبل غسيل.
 
وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يتردد على الأطباء النفسيين للعلاج تم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 
 

 

 


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