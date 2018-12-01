سائق يشنق نفسه بحبل غسيل فى الخانكة

وتلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا يفيد بقيام سائق بشنق نفسه في حجرة نومه بمنطقة عزبة الأبيض دائرة المركز.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن بالواقعة، فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وتبين قيام شاب يدعى "اسامه ش ع" 25 سنة سائق، بشنق نفسه في حجرة نومه بواسطة حبل غسيل.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يتردد على الأطباء النفسيين للعلاج تم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.