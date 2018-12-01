video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 06:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سائحة بلجيكية تشكر الشرطة لضبطها سائق تاكسى حاول التحرش بها

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:21 م
سائحة بلجيكية تشكر الشرطة لضبطها سائق تاكسى حاول التحرش بها وزير الداخلية
كتب محمد إبراهيم
إضافة تعليق
قامت سائحة بلجيكية بتوجيه الشكر للشرطة المصرية بعد القبض على سائق حاول التحرش بها فى شرم الشيخ .
 
الواقعة بدأت عندما استقلت السائحة البلجيكية وتدعى "مارلين فيركامبين " تاكسي فى تمام الساعة الثانية صباح اليوم فى محيط خليج نعمة ولاحظت محاولة السائق التحرش بها لما اكتشف أنها مخمورة  بحسب قولها.
 
وأضافت أنها كنت منتبهة لأفعاله عندما حاول ملامسة جسمها ولكن نهرته وقامت بحرير محضر فى قسم شرطة السياحة بشرم الشيخ.
 
وعقب البلاغ قام رجال مباحث شرطة السياحة والآثار بإجراء التحريات عن الواقعة فى سرعة ملحوظة وتم القبض على السائق خلال 30 دقيقة من البلاغ وهو " وائل.ع.ع" مقيم بالمحلة الكبرى يعمل سائق بشرم الشيخ.
 
وعقب ضبطه تعرفت السائحة على المتهم وبموجهته اعترف السائق بما جاء فى اقوال الشاكية وتم التحفظ على سيارته وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
 
 
47250487_1920634028244395_7026885401872695296_n
جواب شكر السائحة لرجال الشرطة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو هشيمة: نشكر الداخلية على تعاونها فى افتتاح مؤسسة الجمالية لرعاية الأيتام

"سيكو مصر" تشكر الداخلية لسرعة ضبط عصابة سرقة بطاريات أول محمول مصرى

تحرش

الشرطة المصرية

اخبار الحوادث

سائحة بلجيكية




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة