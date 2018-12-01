سائحة بلجيكية تشكر الشرطة لضبطها سائق تاكسى حاول التحرش بها

كتب محمد إبراهيم

قامت سائحة بلجيكية بتوجيه الشكر للشرطة المصرية بعد القبض على سائق حاول التحرش بها فى شرم الشيخ .

الواقعة بدأت عندما استقلت السائحة البلجيكية وتدعى "مارلين فيركامبين " تاكسي فى تمام الساعة الثانية صباح اليوم فى محيط خليج نعمة ولاحظت محاولة السائق التحرش بها لما اكتشف أنها مخمورة بحسب قولها.

وأضافت أنها كنت منتبهة لأفعاله عندما حاول ملامسة جسمها ولكن نهرته وقامت بحرير محضر فى قسم شرطة السياحة بشرم الشيخ.

وعقب البلاغ قام رجال مباحث شرطة السياحة والآثار بإجراء التحريات عن الواقعة فى سرعة ملحوظة وتم القبض على السائق خلال 30 دقيقة من البلاغ وهو " وائل.ع.ع" مقيم بالمحلة الكبرى يعمل سائق بشرم الشيخ.

وعقب ضبطه تعرفت السائحة على المتهم وبموجهته اعترف السائق بما جاء فى اقوال الشاكية وتم التحفظ على سيارته وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.