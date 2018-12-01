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روسيا تقيد مرور السفن الحربية الأجنبية عبر الممر البحرى الشمالى بدءا من 2019

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:22 م
روسيا تقيد مرور السفن الحربية الأجنبية عبر الممر البحرى الشمالى بدءا من 2019 الاسطول الروسى
أ ش أ
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أعلن رئيس المركز القومي لقيادة الدفاعات الروسية ميخائيل ميزينتسيف، أن السفن الحربية الأجنبية لن تستطيع المرور عبر الممر البحري الشمالي، إلا بعد إعلام السلطات الروسية بذلك، بدءا من العام المقبل 2019.

وقال ميزينتسيف، وفقا لقناة (روسا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، إن مركزه بذل جهودا لتنظيم التعاون بين الوزارات الروسية المعنية بهذا الشأن وقد توجت تلك الجهود بإعلان نظام مقيد لإبحار السفن الحربية الأجنبية في الممر البحري الشمالي.

يشار إلى أن الممر البحري الشمالي هو طريق بحرية روسية رئيسة صالحة للملاحة في منطقة القطب الشمالي، ويعتبر أقصر مسار بحري يربط بين منطقة الشرق الأقصى والقسم الأوروبي الروسي.

 


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روسيا

الممر البحري الشمالي

السفن الحربية




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