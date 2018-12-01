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فى قضايا المنافسة

رئيس حماية المنافسة يرأس حلقة نقاش عن إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:53 م
رئيس حماية المنافسة يرأس حلقة نقاش عن إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات جانب من الحلقة النقاشية
كتب إسلام سعيد
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ترأس الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حلقة نقاش عن إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات فى قضايا المنافسة والممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار فعاليات ملتقى المنافسة الدولية الذي تنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المُنعقد في العاصمة الفرنسية، باريس، والذة يعد أضخم ملتقى دولى في مجال حماية المنافسة، ويجمع كل أجهزة المنافسة حول العالم لتبادل الخبرات والتعاون في التحقيقات المشتركة المتعلقة بالممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.

وخُصصت الجلسة التى أدارها رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، لمناقشة الإجراءات الواجب إتباعها عند التحقيق، وحماية حقوق الأطراف التي تخضع لسلطات تحقيق أجهزة المنافسة، وكيف يمكن لأدوات التحقيق الخاصة بسلطات المنافسة أن تنتشر بفعالية، وكيفية جمع الأدلة والمعلومات والوصول إلى البيانات.

كما شارك الدكتور أمير نبيل أيضًا في الجلسة الخاصة بالتوصيات الواجب إتباعها لتطوير آليات التحقيق وجمع الاستدلالات خصوصا فيما يتعلق بأهمية الأدلة الرقمية، وكيفية التعامل معها في إطار التحقيقات التى تجريها أجهزة المنافسة المختلفة.

وتحدث الدكتور أمير نبيل، خلال الجلسة، عن أهمية خلق البيئة التي تحث الأطراف على التعاون ومساعدة أجهزة المنافسة في الحصول على المعلومات والبيانات بدقة ومصداقية، وذلك كله في إطار من التعاون والشفافية، وكيف يمكن نشر أدوات التحقيق التي تضطلع بها سلطات المنافسة على نحو فعال امتثالًا لحقوق الإجراءات السليمة.

الجدير بالذكر أن الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، تلقى دعوة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للمشاركة بالمنتدى العالمى للمنافسة ولإدارة جلسة من سلسلة جلسات تدرس سلطات التحقيق الخاصة بأجهزة المنافسة ضمن فعاليات المنتدى. حيث يجمع المنتدى العالمى للمنافسة بين رؤساء أجهزة المنافسة ليضم أكثر من 100 جهاز، ومنظمة دولية من جميع أنحاء العالم، ويهدف لمناقشة مجموعة كبيرة من قضايا المنافسة الرئيسية والناشئة بما في ذلك الصلة بين سياسة المنافسة وبين أركان التنمية الاقتصادية الأخرى.

 

 


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