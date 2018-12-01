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رئيس المقاولون العرب: المشروعات القومية استوعبت ملايين العمال

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:51 م
رئيس المقاولون العرب: المشروعات القومية استوعبت ملايين العمال محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب
أسماء أمين
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قال محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب إنه منذ حوالى من 4 سنوات قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء العديد من المشروعات  القومية الكبيرة استوعبت عددا كبيرا من العمالة المصرية تقدر بالملايين بعد استغناء دول العراق والخليج عنهم.

 

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادى، أن لدينا عمالة بعدد كبيرة عادت من بعض الدول نتيجة للأحداث الأمر الذى استلزم خلق سوق عمل لاستيعاب هذه الأعداد، بدلاً من ارتفاع البطالة مما يهدد الأمن القومى.

 

ويرى رئيس شركة المقاولين العرب أن الحل لمواجهة هذه الإعداد كان يتطلب إقامة مشروعات بنية تحتية حتى تؤهل البلد للاستثمارات الخارجية وأيضاً أمتصاص العمالة العائدة.

 

وأشار صلاح إلى أنه تم تطبيق نظام ورديتين حتى نستوعب كل العمالة وأيضاً سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى لتأهيل مصر لعصر جديد، لافتا إلى أن الدولة فكرت فى الاستثمار العقارى من خلال نماذج متعددة للإسكان تناسب مختلف المواطنين والطبقات ولذلك انتهجنا سياسة العمل فى المشاريع الكبيرة حتى نستطيع الصرف على الإسكان المتوسط لذوى  الدخل المنخفض و تدعمهم.

 


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