رئيس البنك الزراعى المصرى: نستهدف نشر 400 ماكينة صراف آلى

أسماء أمين

قال السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، إن البنك يستهدف نشر 400 ماكينة صراف آلى سنويا على فروع البنك البالغة 1210فرعا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادى، أنه يعمل على إعاده هيكله البنك خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع البنك المركزى، بخطة تقوم على عده محاةر، اهمها إعاده هيكلة البنية التحتية للبنك تكنولوجيا، كاشفا عن التعاون مع بعض الشركات لصرف المرتبات ودفع فواتير الكهرباء والماء.

وبلغت قاعده عملاء البنك 3 ملايين عميل حتى الآن، معظمهم من الفلاحين