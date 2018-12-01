رئيس اتحاد عمال العاشر: ملتقى توظيفى كل شهر مع مراعاة نسبة الإعاقة

كتبت منال العيسوى

قال أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان بالشرقية، إن ملتقى التوظيف سينعقد كل شهر بناء على تكليف وزير القوى العاملة محمد سعفان.

واوضح الدوكار فى تصريحات خاصة اليوم السابع على هامش ملتقى التوظيف المنعقد البوم بمدينة العاشر من رمضان، أن الوزير شدد على اهمية مراعاة نسبة ال5 % الخاصة بالمعاقين، فى كافة الوظائف .

وعن عدد الشباب المقبلين على ملتقى التوظيف أكد الدوكار أن الوظائف المتاحة فى الشركات ستفى بكافة طلبات التوظيف، وان أمانة العمال بحزب مستقبل وطن واتحاد العمال ستقوم بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات لتسكين العمالة وضمان حقوقها.