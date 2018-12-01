حملة 100 مليون صحة تبدأ أعمالها بجامعة قناة بمشاركة 60 طالب متطوع

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

استقبلت جامعة قناة السويس سيارات حملة 100 مليون صحة بمقر الجامعة الجديدة، والقديمة، والمدن الجامعية بنات وبنين، والمستشفيات الجامعية، وذلك برعاية الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور محمد غنيم، والدكتور محمد عبد الجواد.

وتقوم الحملة بالفحص الطبى الشامل للحالات المترددة عليها بقياس الوزن، و الطول، و كتلة الجسم، وقياس ضغط الدم، والسكر، وتحليل فيروس سى.

وقال الدكتورأحمد عرابى، مسئول العيادة الطبية المتنقلة داخل الجامعة، أن العيادة تقدم خدماتها الطبية من داخل الجامعة، والمدن الجامعية، والمستشفيات الجامعية لمدة أسبوعين متتالين من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء، ثم تنتقل الى مقر المدن الجامعية بنات وبنين من السادسة وحتى التاسعة مساء مستهدفة طلاب وطالبات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة.

وتضم الحملة داخل محافظة الإسماعيلية 9 سيارات وتستمر من أول ديسمبر 2018 و حتى الثامن و العشرين من فبراير 2019

وأوضح الطالب محمود على شيبة مسئول الفرق الطلابية التطوعية المشاركة أن الحملة يشارك بها عشرة فرق تطوعية من طلاب وطالبات الجامعة ، ما بين فرق طبية من كليات الطب والتمريض،و فرق تثقيف صحى وتسجيل طبى الكتروني(IT) تعمل داخل الجامعة، وبالمدن الجامعية بنات وبنين، وبالنوادى والمؤسسات والهيئات المختلفة، وأن عدد الطلاب المتطوعين المشاركين فى الحملة وصل إلى60 طالب، وذلك فى إطارإنطلاق المرحلة الثانية لحملة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية