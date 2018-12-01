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حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية فى التجمع 4 أيام

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:07 م
حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية فى التجمع 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس متهمين بسرقة المساكن بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استغلوا عملهم كعمال، وتمكنوا من سرقة عدد من المساكن والشقق السكنية بعد مداهمت أصحابها .

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، عدة بلاغات تفيد بسرق شققهم السكنية بمفتاح مصطنع وأخرى من منافذ المناو ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم " ط.م " ، " ع. ع " عاملين في مواد البناء، وتم ضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بسرقتهم لـ " 5 شقق سكنية من مدينتى والرحاب، وقاموا ببيع المسروقات لدى " ح .ح " سئ النية وجارى ضبطه ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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