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حبس عاطل بعد ضبط 10 طرب حشيش داخل مسكنه فى امبابة

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:50 ص
حبس عاطل بعد ضبط 10 طرب حشيش داخل مسكنه فى امبابة حبس-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة امبابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ،لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، ورود معلومات لقسم شرطة إمبابة، تفيد بقيام  "هانى. ى. س"، 31 سنة، عاطل، بالإتجار في الحشيش واتخاذ مسكنه مركزا لمزاولة نشاطه الاجرامى.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهم داخل مسكنه وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وطلقة خرطوش من ذات العيار، وطبنجة مُعدلة لإطلاق الأعيرة النارية، ومبلغ مالى قدره 1250 جنيها، وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.


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