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حبس المتهمين بخطف وتعذيب طفل فى مدينة بدر 4 أيام

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:00 م
حبس المتهمين بخطف وتعذيب طفل فى مدينة بدر 4 أيام خطف - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 متهمين باختطاف طفل 15 سنة واحتجازه والتعدى عليه بالضرب بمدينة بدر.

 

وقال المتهم الرئيسى "م.و" أن المجنى عليه "أ. م"، 15 سنة، تمكن من سرقة هاتفه، ورفض إرجاعه وقام بابتزازه بالرسائل والمحادثات الموجودة بالهاتف، لذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا بالإمساك بالمجنى عليه واحتجازه لأخذ الهاتف منه.

 

وتمكن ضباط قسم شرطة بدر من القبض على "م.و"، ع.ك "، "ف ن "، "أ.م "، لخطفهم طفلا والتعدى عليه بالضرب بمدينة بدر، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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