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السبت، 01 ديسمبر 2018 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم السبت 1/12/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 1/12/2018 فى مصر والدول العربية الطقس أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا، بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتقل عن مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.
 وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إجمالاً.
ويُحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة.
 الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً. 
 في خليج العقبة: 
-الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية. 

ليلاً

يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام لا سيّما في الجبال والسهول الشرقية.
 وتتحوّل تدريجياً الرياح إلى شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الامطار على بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 


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