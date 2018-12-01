جامعة المنوفية تحصد 9 ميداليات باللقاء الرياضى للأشخاص ذوى الإعاقة بالإسكندرية

المنوفية - محمود شاكر

حصد فريق جامعة المنوفية لذوى الاحتياجات الخاصة "متحدى الإرادة"، على 9 ميداليات فى اللقاء الرياضى للأشخاص ذوى الإعاقة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية المقام فى المدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة" الذى تنظيمة وزارة الشباب والرياضة.

وصرح جمال إسماعيل مدير إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب فى بيان، بأن فريق ألعاب القوى للجامعة نجح فى حصد 5 ميداليات، حيث حصل الطالب إسلام شوقى على المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 100 متر عدو للمكفوفين، كما حصل نفس الطالب على الميدالية الذهبية فى سباق دفع الجُلة.

كما حصل الطالب محمد مجدى من كلية الزراعة على الميدالية الذهبية فى سباق دفع الجُلة جلوس، كما نجح نفس الطالب فى حصد المركز الثانى والميدالية الفضية فى رمى القرص جلوس، وحصل الطالب اسلام جلال الزيات من كلية التجارة على المركز الثالث، والميدالية البرونزية فى سباق دفع الجُلة جلوس.

كما حقق فريق خماسى كرة القدم الحركى الذى يقودة المدير الفنى أيمن عبد القوى المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب تغلبة على فريقا جامعة الزقازيق بنتيجة 4-0 وجامعة الازهر بأسيوط بنتيجة 2-0.

ومثّل فريق كرة القدم 6 طلاب وهم محمود عبد السلام ربيع من كلية التجارة، ومحمود مصطفى كامل، وزياد سميح عامر من كلية التربية النوعية، وزاهر محمد زاهر من كلية الحاسبات، وأحمد صبحى الصيفى من كلية الطب، وأحمد صبحى عبد النبى من كلية الآداب.

وأضاف محمود حافظ المشرف الفنى على الفرق، أنه فى لعبة السباحة حصلت جامعة المنوفية على عدد 2 ميدالية، وهم ميدالية فضية فى سباق 50 متر ظهر، وأخرى برونزية فى سباق 50 متر حرة، للطالب ياسر البلشى من كلية التجارة، وفى لعبة رفع الأثقال، حصلت لطالبة هند سمير السيد من كلية الحقوق على الميدالية البرونزية فى وزن 40 كجم.

وأشاد جمال اسماعيل مدير إدارة النشاط الرياضى بالجامعة بجهود ودعم الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع الألعاب، مما ساهم فى تحقيق ذلك الإنجاز.