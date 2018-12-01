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جامعة الدول العربية ستضع آليات لإلزام الدول الغير ملتزمة بالمنطقة الحرة

السبت، 01 ديسمبر 2018 07:24 م
جامعة الدول العربية ستضع آليات لإلزام الدول الغير ملتزمة بالمنطقة الحرة جانب من الندوة
الإسكندرية - جاكلين منير
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قال كمال حسن على الأمين العام للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية: منذ إنشاء جامعة الدول العربية و هى تسعى إلى التكامل الاقتصادى العربى ، و بدأت الجامعة بتأسيس هياكل لتحقيق هذا التكامل، من خلال المجلس الاقتصادى الاجتماعى ليرعى التكامل الاقتصادى بين الدول العربية وتلاه المجالس الأخرى المتخصصة.

وأكد أنه جارى حل مشكلة عدم التزام بعض الدول فى المنطقة الحرة العربية من خلال وضع آلية لإلزام تلك الدول  بقرارات المجلس الاقتصادى مشيرا انه لأول مرة يتم اتخاذ قرارات عملية لمواجهه عدم الالتزام.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية مساء اليوم بحضور عدد كبير من قيادت الاستثمار بمصر وقناصبدل الدول العربية والافريقية.

وأشار كمال حسن على إلى أنه تم توقيع اتفاقية للتبادل التجارى عام 1997وهى التى أنشأت على أساسها المنطقة الحرة العربية ، وذلك لإزالة الحواجز بين الدول العربية لزيادة التبادل التجارى ووضعت الجامعة هدف رفع الرسوم الجمركية للسلع العربية المتماثلة و هو ما تم بعد 7 سنوات فقط من الاتفاقية.

وأكد أن الاتفاقية أدت الى رفع قيمة التبادل التجارى فى السلع المتفق عليها الى 90% ، وقال إن جامعة الدول العربية تسعى الى ازالة العقبات أمام اتمام التكامل و رفع الرسوم الجمركية للسلع خارج القائمة من السلع الصناعية والغذائية المتفق عليها لزيادة حجم التبادل التجارى. 

وكشف  كمال حسن عن أن الوطن العربى يواجه مشكلة فى الأمن الغذائى حيث بلغ حجم المستورد من الغذاء الى 35 مليار دولار سنويا ، مستنكرا عدم تحقيق الأمن الغذائى للدول العربية إلى الآن.


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