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جامعة أسيوط ضمن خمسة جامعات مصرية لمناقشة "التعليم العالى الدامج لذوى الإعاقة"

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:31 م
جامعة أسيوط ضمن خمسة جامعات مصرية لمناقشة "التعليم العالى الدامج لذوى الإعاقة" نائب رئيس جامعة أسيوط خلال مشاركته فى المائدة المستديرة
أسيوط - محمود عجمى
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ترأس الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وفد الجامعة الذى ضم الدكتور محمد حسين موسى المنسق المساعد لشئون الجامعات العربية، والأستاذ رمضان توفيق مدير عام شئون التعليم بالجامعة والمشارك فى المائدة المستديرة التى نظمتها مؤسسة "حلم" للتعليم والتدريب والاستشارات بالتعاون مع هيئة الإيمدإيست وذلك لمناقشة "التعليم العالى الدامج لذوى الإعاقة" فى القاهرة والتى ضمت جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة.

وقد استعرض الدكتور شحاتة غريب خلال الجلسة الخطوات التى قامت بها الجامعة لخدمة ورعاية أبنائها من الطلاب من ذوى الإعاقة، وتحقيق أقصى درجات الإتاحة لهم والدمج العادل مع أقرانهم من باقى طلاب الجامعة، وهو ما يأتى متوافقاً للمبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ذوى الإعاقة، وضمن المبادرة التى أعلن عنها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة لإعلان جامعة أسيوط جامعة صديقة لذوى الإعاقة.

وأوضح الدكتور شحاته غريب، أن الفترة الماضية شهدت قيام الجامعة بإنشاء مركز رعاية الطلاب من ذوى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات بالتعاون مع هيئة الإيمدإيست ، و وضع خطة لتطوير مبانى ومنشات الجامعة لتيسير حركتهم داخل الجامعة بما يحقق أقصى درجات الإتاحة اللازمة لهم ، مع السعى المتواصل لدعم الطلاب على اختلاف إعاقتهم فى كل من العملية التعليمية و فى مجالات النشاط الطلابى المختلفة لضمان مشاركتهم بصورة كاملة فى الحياة الجامعية وعلى نحو يهدف إلى تنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم بما يؤهلهم للخروج للحياة العملية بشخصية قوية و إيجابية قادرة على العمل والعطاء.

مائدة مستديرة جامعة أسيوط 1
مائدة مستديرة جامعة أسيوط

 

مائدة مستديرة جامعة أسيوط 2
مائدة مستديرة جامعة أسيوط

 

مائدة مستديرة جامعة أسيوط 3
مائدة مستديرة جامعة أسيوط

 

مائدة مستديرة جامعة أسيوط 4
مائدة مستديرة جامعة أسيو

 

مائدة مستديرة جامعة أسيوط 6
مائدة مستديرة جامعة أسيوط

 

مائدة مستديرة جامعة أسيوط 7
مائدة مستديرة جامعة أسيوط

 

مائدة مستديرة جامعة أسيوط5
مائدة مستديرة جامعة أسيوط

 


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