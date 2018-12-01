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توصيل الأسلاك وسيلة عاطلين لسرقة "التوك توك" بالحوامدية

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:00 ص
توصيل الأسلاك وسيلة عاطلين لسرقة "التوك توك" بالحوامدية متهمين- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالشروع فى سرقة توك توك بالحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء محاولتهما سرقة توك توك بواسطة توصيل الأسلاك، إلا أن أحد المواطنين تصادف مروره بمكان الواقعة، اكتشف أمرهما واستغاث بعدد من الأشخاص، حيث طاردوا المتهمين وتمكنوا من ضبطهما.

وتم تسليم المتهمين لمركز شرطة الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وجار استجوابهما للتوصل لعدد السرقات السابقة التى ارتكباها، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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