تنفيذ 1166 حكما متنوعا وضبط 109 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1166 حكمًا متنوعًا منها 865حكمًا جزئيا و63 حكم مستأنف و215 حكم غرامات ، 20 حكم مخالفات و 3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 12800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 109 متهمًا هاربا محكومًا عليه تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.