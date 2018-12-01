تفاصيل واقعة ممارسة فرد أمن الشذوذ الجنسى مع أطفال مدرسة خاصة بالأسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة داخل إحدى المدارس الخاصة بقيام أحد أفراد الأمن باستقطاب الأطفال وممارسة معهم الشذوذ الجنسى داخل حمامات المدرسة فى فسحة المدرسة واصطحابهم إلى شقة مجاورة للمدرسة فى واقعة منفره وتقشعر لها الأبدان.

بدأت الواقعة عندما قام أحد الأطفال بإخبار والده بالواقعه وأن فرد الأمن فى المدرسة يقوم باصطحابه إلى شقه مجاورة للمدرسة فى فترة الفسحة ويقوم بأعمال منافيه معه، مما أثار غضب الأب حيث تواصل مع أولياء الأمور ليخبروه بنفس الرواية مع أبناءهم، ليقوموا بتحرير محضر بالواقعة ضد فرد الأمن بالمدرسة.

وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خرج فيه أحد المقربين من الأهالى ليخبر الجميع بالواقعة ومحاولات تستر المدرسة على الواقعة، ليحدث ضجة كبيرة بين المواطنين بالإسكندرية بسبب الواقعة المنفره التى وقعت بها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتقوم نيابة الرمل بالإسكندرية بمعاينة المدرسة وسماع أقوال اهالى الضحايا والانتقال للمدرسة واصطاب كل طفل على حدة كما عاينت النيابة شقة مواجهه المدرسة كان يصطحب فيها العامل الاطفال بعد انتهاء اليوم الدراسى.

واستمعت النيابة لأقوال الطلاب على حدة لمعرفة حيثيات الواقعه وقامت باستدعاء العامل لسماع اقواله.

وأكد الأطفال خلال تحقيقات النيابة أن فرد الأمن كان يقوم باصطحابهم إلى دورات مياه الخاصة بالمدرسة فى تفرة الفسحة أو اصطحابهم إلى الشقة المجاوره ويقوم بنزع عنهم ثيابهم لأكثر من مرة.

واثبتت التحقيقات أن المتهم قام بذلك مع 4 أطفال لا يتجاوز أعمارهم الـ 5 سنوات من نفس المدرسة التى يعمل بها ويقوم بحراستها وذلك منذ بداية العام الدراسى الحالى.

وقرر المستشار أحمد الخولى، وكيل نيابة الرمل أول فى الإسكندرية، حبس "طه"، فرد أمن بمدرسة خاصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش الجنسى مع 4 تلاميذ صغار أعمارهم 5 سنوات بمرحلة الـ "كى جى2" بمرحاض المدرسة وبشقة سكنيه مجاوره للمدرسة.

وقال جلال عبد الرازق، محامى لأحد التلاميذ المجنى عليهم فى واقعة الشذوذ الجنسى بالإسكندرية، ، أن أولياء الأمور حرروا محضراً بالواقعة ضد أحد أفراد الأمن بأحد المدارس الخاصة لقيامه بالاعتداء على الأطفال واصطحابهم إلى شقة خاصة للقيام بأعمال منافية وماارسة الشذوذ الجنسى معهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن فرد الأمن المشار إليه فى المحضر ومذكرة النيابة ، يبلغ من العمر 47 سنة وأن الطلاب الذى تحرش بهم يبلغون من العمر 5 سنوات مرحلة الكى جى موضحاً أنه كان يصطحبهم فى فسحة المدرسة إلى شقة مجاورة للمدرسة لممارسة الشذوذ الجنسى أو فى دورة مياه المدرسة.

وأكد أنه تولى القضية ولن يترك حق الأطفال من إدارة المدرسة وتم القبض على العامل واستجوابه فى النيابة مضيفا أنه جارى إخطار وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم لاتخاذ إجراءاتهم القانونية ضد المدرسة.