تعرف على أسعار جميع أنواع السيارات بعد تحرير سعر الدولار الجمركى

كتب – إسلام سعيد

شرح أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تأثير قرار تحرير سعر الدولار الجمركى على السيارات بقوله إنه كان يتم احتساب الدولار الجمركى عند معاملة استيراد السيارات عند سعر 16 جنيها فمثلا إذا استوردت سيارة بسعر 10 آلاف دولار فإنه يتم معاملتها جمركيا وضريبيا على سعر 160 ألف جنيه مصرى لكن مع زيادة سعر الدولار الجمركى – تحريره – سيتم احتساب سعر السيارة بضرب سعرها وهو 10 آلاف دولار فى سعر الدولار الجديد فمثلا يكون 18 جنيها ومن ثم يتم معاملة السيارة على أن سعرها 180 ألف جنيه".

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تحرير سعر الدولار الجمركى هو حماية الصناعة المحلية للسيارات ولدينا 18 مصنعا كانت ستتعرض لضرر كبير مع تطبيق "صفر الجمارك" على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى مطلع يناير 2019 ، لافتا إلى أن القرار سيحمى تصنيع السيارات فى مصر وكذلك سيؤدى إلى زيادة الرسوم المحصلة على السيارات المستوردة مع التأكيد على أنه سيتم معاملة المواد الأولية التى تدخل فى صناعة السيارات بسعر الدولار الجمركى العادى وهو 16 جنيها.

وبشأن تأثير هذا القرار على أسعار السيارات المستوردة، قال أبو المجد، إن سعر السيارات فوق الـ 2000 سي سي هى الأكثر تأثرًا بهذا القرار وقد تكون الزيادة فى أسعارها ما 5 إلى 10 % وذلك بسبب ارتفاع أسعارها لتعدد موديلاتها وأنواعها وإصداراتها المختلفة، مضيفا" بالنسبة للسيارات حتى 1600 ستزداد أسعارها ما بين 2 %للسيارات الاوربي و4%للسيارات التي لاتخضع للاتفاقية.

وأشار أسامة أبو المجد إلى أن السيارات اليابانى والصينى و الكورى وهى لا تخضع لاتفاقية الشراكة الأوروبية ستزيد أسعارها بعد معاملتها بالسعر الجديد لأنها تجمرك بالسعر الجديد وتحصل الضرائب بالسعر الجديد وعلي سبيل المثال يتم تحصيل 66.5% للسيارات" cc 1600 " عبارة عن 40% جمارك و26.5%تشمل 14%ضريبة القيمه المضافة و3% رسم تنمية و1% رسوم جدول و8.5%رسوم متنوعة كرسم هالك ومميكن.

وأضاف أنه بالنسبة للسيارات الأكثر من " cc 2000 " فإن تعريفتها الجمركية 135% بالإضافة إلى 8.5%رسم تنميه و 30%رسم جدول و14%قيمه مضافه بالاضافه الي رسوم متنوعه 8.5% لذلك ستتأثر أسعارها بصورة كبيرة.

وتابع أبو المجد، إن القرار كان متوقعا وطالبنا فى وقت سابق بالتعامل بدولار جمركى تجارى، ودولار جمركى صناعى، لكن ما أؤكد عليه هو أن القرار سيحمى المصانع المحلية وكما ذكرت أن لدينا 18 مصنع سيارات وبدءًا من 1 يناير 2019 ستكون المصانع عارية الظهر بعد تطبيق صفر الجمارك وأرى أنها خطوة تدعم الصناعة المحلية بعد تطبيق صفر الجمارك بحسب قوله.

واستطرد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه بعد تطبيق صفر الجمارك سيكون هناك فارق كبير جدا فى الأسعار بين السيارات المصنعة فى مصر والمستورد من أوروبا ومن ثم كان لابد أن تتدخل الحكومة لحماية الصناعة المحلية.