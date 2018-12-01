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"تصديرى المفروشات: المساندة لم يتم صرفها و5٪ زيادة فى الصادرات

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:00 ص
"تصديرى المفروشات: المساندة لم يتم صرفها و5٪ زيادة فى الصادرات سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات
كتب عبد الحليم سالم
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أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات ، أن المساندة التصديرية التى وافقت على صرفها وزارة المالية للشركات ،والبالغة 504 ملايين جنيه لم تصرف حتى الان.
 
وأضاف سعيد أحمد لـ  "اليوم السابع" ،  لابد من صرف المساندة للشركات لزيادة قدرتها التنافسية مع بقية الدول  ،ولا سيما أن الدول فى شرق أسيا تدعم قطاعات التصدير بشكل كبير.
 
وحول صادرات المفروشات قال سعيد ، إنها زادت بنسبة 5٪ فى شهر أكتوبر الماضى ،مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، وبلغت نحو 44 مليون دولار ، مضيفا  أن أهم المشاركة خلال الفترة المقبلة  ستكون فى معرض هايم تكستايل فى فرانكفورت بألمانيا فى يناير المقبل بمشاركة نحو 44 شركة مصرية من بين 3 آلاف شركة عالمية.
 
 

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سعيد احمد

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