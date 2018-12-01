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تسونامى الهلع يجتاح فرنسا.. مغردون يصفون لحظات الرعب والنهب فى باريس

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:14 م
تسونامى الهلع يجتاح فرنسا.. مغردون يصفون لحظات الرعب والنهب فى باريس فرنسا
كتب هيثم سلامة
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سادت حالة من الهلع بين المواطنين الفرنسيين، انعكست على موقع تويترعبر تغريداتهم عن  أعمال العنف لمحتجى السترات الصفراء، الغاضبين من رفع أسعار الوقود والسياسيات الاقتصادية الجديدة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وتحويل الشارع الفرنسى إلى ما يشبه ساحة حرب، حيث سرقة المحال وحرق السيارات. 

يصف كين، المشهد فى العاصمة الفرنسية باريس، بالفوضى وانتشار حالات السرقة والنهب لبعض المحلات، قائلاً :"أن تظاهرات اليوم ناجمة عن التراخى فى فرنسا منذ سنوات، وأن هناك من جاءوا عمدا بغرض السرقة والنهب".

وعلق أومانى، على تصريحات الرئيس الفرنسى ماكرون، والإجراءات التى سوف يتم إتخاذها ضد المحتجين من أصحاب السترات الصفراء:" كيف يمكنني أن أجعله مخطئا ؟ السترات الصفراء أعطته العصا للضرب"،  وفى تغريدة آخرى، وصف المشهد فى العاصمة الفرنسية:"تخيل وأنت المنزل، وتم حرق سيارتك الخاصة على يد أصحاب السترة الصفراء".

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ونشرت كيلى، فيديو من أسفل منزلها فى العاصمة الفرنسية باريس، والتى أصابتها حالة من الهلع، قائلة:"أسفل منزلى، اصحاب السترات الصفراء يكسرون كل شى، بينما ألقيت المقذوفات من الشرطة على جيرانى".

وقال أيكسل، عن المشهد الشارع الفرنسى اليوم: "ما حدث اليوم في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمى عن المطالبة المشروعة".

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ورأت بييرو عبر تغريدتها، أن ما حدث اليوم من محتجى السترات الصفراء يريدون تدمير بلادهم، قالت :" أصحاب السترة الصفراء  فى البداية كنت مع الحركة ولكن هناك البعض من الناس يسعون لتدمير كل شيء فى بلدهم".

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