ترقية 27 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 10 مدرسين بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من عبد الله السيد نحلة بكلية العلوم، وهانى مصطفى الشامى بكلية التجارة، وأحمد عبد السلام ناصف بكلية الآداب، ومحمود السيد خليفة ومحمد إبراهيم الشناوى، وحمدى عبد المتجلى متولى وأسامة محمود عبد الكريم بكلية طب الأسنان، وشهيرة سيد شرف الدين بكلية الهندسة، وعلى محمود تركى، ووسام صلاح إبراهيم وشيرين فاروق غيده بكلية الطب، وشريف إبراهيم الجمل بكلية التربية، ورانيا محمد حمودة بكلية التربية النوعية، وسامى فريد عسل بكلية الهندسة.

كما تم منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد أحمد عبد الوهاب وعبد الفتاح إبراهيم أبو مهرة ومحمد مصطفى عزام بكلية العلوم ، وصبحى عبد المنعم يونس بكلية الهندسة ، ورانيا أحمد محمد وأحمد فتحى جميل بكلية الزراعة ، وزبيدة عبد الجواد العطيفى بكلية التمريض ، وأحمد عبد الفتاح الشورة ونهى جمال بهى وسماح قنديل السيد وأحمد محمد قابل ومحمد فتحى حسن وأسماء السيد بدير بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من محمد ماهر الهورينى بكلية العلوم، ومصطفى محمد عمارة وبهاء الدين محمد البوشى وعلى حسن مرعى وعمار حامد الشيخ وسعد محمد عبيد بكلية الهندسة، وداليا محمد عبد القادر وأحمد السيد زايد بكلية الصيدلة، وأحمد على النجار بكلية الطب، وصفاء أحمد أبو سنة بكلية التربية الرياضية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 28 درجة دكتوراه و 67 درجة ماجستير، و 35 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.