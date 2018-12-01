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ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال نوفمبر الماضى.."جلوبال تليكوم" فى الصدارة

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:00 م
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال نوفمبر الماضى.."جلوبال تليكوم" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة جلوبال تليكوم القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضى، بحجم تداول بلغ 606.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2108.7 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 600.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 340.8 مليون جنيه.
 
 وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 581.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2270.8 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 345.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 864.6 مليون جنيه، ثم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بحجم تداول 262.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 654.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.
 
وفى المركز السادس جاء "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 245.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 179.9 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 198.4 مليون جنيه، وقيمة تداول 429.6 مليون جنيه، ثم "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول 139 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 85.2 مليون جنيه، وفى التاسع "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 120.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 226.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 120.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 100.5 مليون جنيه.
 
 
 
 

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