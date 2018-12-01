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تجديد حبس 6 متهمين خطفوا طفلا من أمام منزله بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:24 ص
تجديد حبس 6 متهمين خطفوا طفلا من أمام منزله بمدينة 6 أكتوبر خطف-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس المتهمين الـ6 بخطف الطفل أحمد حسن مصطفى، والبالغ من العمر 3 سنوات من أمام منزله بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 

تفاصيل خطف الطفل "أحمد" بدأت حينما خرج الطفل للهو مع أصدقائه أمام منزله بمدينة 6 أكتوبر، ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى اختفى الطفل من المنطقة، فخرج والده "حسن" للبحث عنه لكنه لم يهتدى إليه، وظل يبحث عنه ويسأل الجيران عن مكانه.

بعد قرابة نصف ساعة من اختفاء الطفل، تلقت جدته اتصالًا هاتفيًا من مجهولين، قالوا لها :"انتى الحاجة أم حسن" فردت عليهم بـ"نعم" فقالوا لها:"الواد معانا لو يهمك عايزين مليون جنيه تجيبيهم لوحدك وتيجي علشان تاخديه"، ومن هنا توقفت رحلة البحث عن الطفل حينما تيقنت أسرته أنه خطف.

حرر والد الطفل بلاغًا بقسم شرطة ثان أكتوبر افاد فيه بخطف نجله، وعليه تحركت أجهزة الأمن وبالتحرى والفحص، وتبين أن وراء الواقعة 4 متهمين سيدتان ورجلان، سبق اتهامهم فى عدة قضايا خطف ومخدرات وضرب، وبوضع خطة محكمة ونشر الأكمنة اللازمة تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، وأرشدوا عن مكان اخفائهم الطفل، وتم إعادته لاسرته.


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