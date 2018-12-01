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تجديد حبس عامل المزلقان المتسبب فى حادث قطار (بنها - ميت غمر) 15 يوما

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:26 م
تجديد حبس عامل المزلقان المتسبب فى حادث قطار (بنها - ميت غمر) 15 يوما حبس - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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قررت نيابة زفتى بمحافظة الغربية اليوم، تجديد حبس عامل مزلقان تفهنا العرب 15 يوما على ذمة التحقيقات، المتسبب فى حادث تصادم قطار بنها ميت غمر، والذى راح ضحيته 4 أشخاص، ووجهت النيابه إلى المتهم تهمة القتل الخطأ نتيجه الإهمال الجسيم.

كانت النيابة قد قررت حجز المتهمين على ذمة تحريات مباحث النقل والمواصلات وتم عرضهم الأربعاء الماضي على النيابة وأصدرت قرارها بحبسهم 4 ايام.

ونجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، فى القبض على عامل مزلقان تفهنا العزب بمركز زفتى بمحافظة الغربية، والذى هرب تاركا عمله بالمزلقان، وتسبب فى تصادم قطار بنها ميت غمر بجرار زراعى وتوك توك ونتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، كما تم ضبط سائق القطار ومساعده.

 

 

 

 

 

 
 

 

 


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