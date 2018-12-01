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بوتين يؤكد: الحرب ستستمر ما دامت السلطات الأوكرانية الحالية فى الحكم

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:14 م
بوتين يؤكد: الحرب ستستمر ما دامت السلطات الأوكرانية الحالية فى الحكم بوتين
( أ ف ب )
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين السبت، أن "الحرب ستستمر" ما دامت السلطات الأوكرانية الحالية "باقية فى الحكم"، وذلك تعليقا على تجدد التوتر أخيرا بين موسكو وكييف.

وقال بوتين فى مؤتمر صحفى فى ختام قمة مجموعة العشرين: "لا مصلحة للسلطات الاوكرانية الحالية فى تسوية النزاع وخصوصا بوسائل سلمية، ما دامت باقية فى الحكم فإن الحرب ستستمر".

ومن ناحية آخرى أعرب بوتين عن أسفه لالغاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لقاء كان مقررا معه على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس ايرس، معتبرا أن الحوار مع ترامب "ضروري بالفعل".

 

         

 


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