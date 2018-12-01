بعد إحالة المتهمين للجنايات.. ننشر تحريات الأمن الوطنى باقتحام كنيسة مارمينا

كتبت : دينا الحسيني

أنهت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث كنيسة مارمينا بحلوان، ووافق النائب العام المستشار نبيل صادق على إحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية، تلك الواقعة التى تعود لشهر ديسمبر من العام الماضى، وراح ضحيتها تسعة أقباط وفرد شرطة وإصابة أخرين.

وينشر "اليوم السابع" تحريات الأمن الوطنى فى القضية التى حملت رقم 1307 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، حول المتهمين منفذى الحادث والتى أكدت قيامهم بالانضمام لجماعة تكفيرية وتمول عناصرها، والتواصل مع عناصر من داعش الإرهابية، وتلقى تمويلات لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة، خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية.



كنيسة حلوان

كما أكدت التحريات قيام المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى منفذ الحادث وهو مواليد 4/7/1984، عامل ألوميتال،له محل إقامة بشارع منشية السد حلوان القاهرة،بإعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم.

ولفت التحريات أيضًا، إلى أن المتهم يعد من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على ميكروباص تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016،سبق ضبط عدد منهم، وأسفر عن استشهاد أحد الضباط 7 من أفراد الشرطة موضوع القضية رقم 513/2016 حضر أمن دولة عليا

وأشارت التحريات سابقة قيام منفذ الحادث إبراهيم إسماعيل مصطفى منفردا بتنفيذ عدة حوادث إرهابية منها حادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف بتاريخ 28 /12/ 2017 والذى أسفر عن استشهاد 3 من العاملين بالمنفذ موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ 29 /12/2017 نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة.

ونفذ أيضًا حادث التعدى على أحد المقاهى بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 /12/2017 الذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بالقضية رقم 5885/2017 إدارى العياط نظرًا لقناعته بتكفير لعب "الطاولة" بالمقاهى.

كما نفذ حادث التعدى على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ 5 يوليو 2017 والذى أسفر عن استشهاد 3 من العاملين بالمنفذ القضية رقم 217/2017 إدارى غرب القاهرة العسكرية نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة.

وكذلك حادث مقتل مواطن والاستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016 بالقضية رقم 91501/2016 جنح حلوان، وأكدت نتائج الفحص الفنى للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابى المذكور عن تطابقه مع السلاح المستخدم فى العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها.



المتهم منفذ حادث كنيسة مارمينا بحلوان لإرهابى

كما أوضحت التحريات أيضًا قيام منفذ الحادث المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، بالتواصل مع المتهم عادل إمام محمد إمام الذى أمده بالأموال اللازمة لشراء سلاح نارى وذخائر بواسطة المتهم محمد فتحى عكاشة حركى محمد مبروك، كما تمكن من تصنيع عبوة مفرقعة، واضطلاع فى غضون شهر أغسطس عام 2016 بقتل مسيحى بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان وسرقة سيارتة باستخدام سلاح أبيض.

كان النائب العام أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 متهما للمحاكمة الجنائية فى قضية "كنيسة مارمينا بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية التى حملت رقم 1307 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، تورط فى العديد من العمليات الإرهابية، أبرزها الهجوم على ميكروباص حلوان، النيابة للمتهم اتهامات بالقتل العمد والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار، تنفيذا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز سلاح إلى وذخائر مما تستعمل عليه وحيازة قنابل بقصد استخدامها فى أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع فى استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعى لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.