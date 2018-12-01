بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فى إجراء عملية غلق جزئى لكوبرى غمرة لمدة شهرين حتى 20/1/2019، لإجراء أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية الخاصة بكوبرى غمرة للسيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة المرور ومتابعتها عن طريق الكاميرات المنتشرة بمحيط الأعمال.

وسيجرى تنفيذ أعمال الغلق الجزئى لكوبرى غمرة على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى، وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.