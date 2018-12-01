انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالبحر الأحمر ب 21 موقع طبى

البحر الأحمر - عماد عرفة

إنطلقت صباح اليوم فاعليات مبادرة الرئيس السيسى، لأجراء المسح الطبى لمرض فيرس سى "100 مليون صحة"، فى محافظات المرحلة الثانية التى من بينها محافطة البحر الأحمر.

وتجرى عملية المسح الطبى فى محافظة البحر الأحمر داخل 21 موقع طبى مختلف فى مدن المحافظة السبع، لاستهداف 281 ألف و123 مواطن.

وشهدت فى الساعة الأولى لإنطلاق المبادرة توافد إعداد كبيرة من المواطنين لإجراء المسح الطبى بمستشفى الغردقة العام، وكذلك جميع المواقع المختلفة إلا إن المستشفيات العامة والمركزية كانت إكثر إقبالا.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر من ضمن محافظات المرحلة الثانية فى مبادرة 100 مليون صحة، حيث إن المستهدف لإجراء المسح الطبى لفيرس سى فى المحافظة 281 ألف 123 مواطن، بينهم فى مدينة غارب 30057، والغردقة 155320، وسفاجا 39990، ومرسى علم 7643، والشلاتين 9373، وحلايب 3383، بـ21 موقع لإجراء الكشف على المواطنين خلال المبادرة بجميع مدن المحافظة، بينهم 12 موقع فى الغردقة، و4 مواقع سفاجا تضم 12 فرقة، و3 مواقع بالقصير و11 فرقة عمل، و2 غارب و9 فرق، وموقعين فى الشلاتين وحلايب و7 فرق، بإجمالى 90 فرقة طبية على مستوى المحافظة.