انطلاق حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء بماراثون رياضى

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت فى شمال سيناء قبل قليل حملة 100 مليون صحة بإعلان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إشارة البدء من امام مقر الصالة المغطاة فى مدينة العريش والسير فى مارثون رياضى ضم عددا من الشباب وقيادات تنفيذية وصولا لمقر المدينة الشبابية.

ودعا محافظ شمال سيناء الاهالى للمشاركة، مشيرا إلى أن 80 ‎%‎ من سكان المحافظة مستهدفين، معربا عن أمله أن تحقق محافظة شمال سيناء المستهدف خلال الأسبوع الأول .

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المواطنين المستهدفين بالحملة يبلغ نحو 254 ألفًا و697 مواطنًا، بينهم 113 ألفًا و364 مواطنًا بمركز العريش، و58 ألفًا و433 مواطنًا بمركز بئر العبد، و31 ألفًا و115 مواطنًا بالشيخ زويد، و35 ألفًا و117 مواطنًا برفح، و13 ألفا و235 مواطنًا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنًا بنخل، مع وجود 80 فريقًا طبيًا على مستوى المحافظة، موزعة بواقع 30 فريقًا فى العريش، و29 فريقًا فى بئر العبد، و8 فرق فى الشيخ زويد، و4 فرق فى رفح، و5 فرق فى الحسنة، و4 فرق فى نخل.

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة انه سيتم توصيل الخدمة لتجمعات المنقولين من اهالى سيناء المقيمين فى المحافظات الاخرى من خلال 6 فرق طبية، بجانب التنسيق مع الجهات الامنية لتوصيل الخدمة لتجمعات السكان فى مناطق رفح والشيخ زويد و جنوب العريش.