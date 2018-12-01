انطلاق حملة القضاء على فيروس "سى" فى أسوان لمدة شهرين

أسوان- صلاح المسن

انطلقت اليوم السبت حملة القضاء على فيروس سى بمحافظة أسوان حيث بدأت مديرية الصحة بأسوان تنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية بإجراء المسح الشامل لنحو لـ981 ألف و258 نسمة من إجمالى سكان محافظة أسوان تحت شعار 100 مليون صحة بجميع الوحدات الصحية، ومراكز الرعاية والمستشفيات، على مستوى مراكز وأحياء محافظة أسوان.

وشهدت المراكز الطبية إقبالاً كبيرا من المترددين من كافة الفئات العمرية والسيدات وكبار السن، بأنحاء مراكز محافظة أسوان حيث يجرى فحص المواطنين فحصاً شاملاً وتوقيع الكشف الطبى، وعمل التحاليل لجميع المواطنين من سن 18 سنة فما فوق، وتقوم الأجهزة المختصة بتقديم جميع الإمكانيات الطبية اللازمة لإجراء الكشف المجانى على المستهدفين بالمبادرة وتقديم العلاج للحالات الإيجابية فورًا.

ويتم تنفيذ الحملة بأسوان من خلال 102 نقطة ثابتة داخل الوحدات وداخل 13مستشفى بالإضافة إلى 34 نقطة متحركة، ومن خلال 308 فرق طبية موزعين على المراكز الإدارية الخمسة بأسوان من بين هذه الفرق 87 فريق طبى بمركز ومدينة أسوان و77 فريق طبى بمدينة ومركز كوم أمبو و24فريق طبى بمدينة ومركز نصر النوبة و92فريق طبى بمدنية ومركز إدفو و28 فريق بمركز دراو.

من جهتها قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية فى الفترة من أول ديسمبر القادم وحتى نهاية فبراير 2019 ضمن محافظات المرحلة الثانية حيث يتم إجراء الكشوفات الطبية المتخصصة للفئة العمرية فوق 18 عامًا، ويشارك فى تنفيذ المبادرة جميع الجهات التنفيذية بمحافظة أسوان بالتعاون أيضا مع الجمعيات الأهلية .

من جهته أعلن الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عن جاهزية مديرية التربية والتعليم بأسوان للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس (سى) والأمراض غير السارية. والتى تنطلق السبت الأول من ديسمبر بمحافظة أسوان ضمن 11محافظة بالمرحلة الثانية وتستمر حتى 28 فبراير المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورطارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواءأحمد ابراهيم محافظ أسوان

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فى " بيان " عن جاهزية كافة المقار الأساسية والفرعية لتوقيع الكشف على العاملين بالتربية والتعليم أو طلاب المرحلة الثانوية(عام وفنى.

وأشار الفيومى إلى أن الإعلان عن الحملة بدأ بديوان المديرية بمشاركة معظم القيادات، وتم توزيع ونشر كافة اللوحات الإرشادية والملصقات الخاصة بالحملة، لافتًا إلى أن تعليم أسوان يدعم بقوة هذه الحملة التى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سي)، وكذا الكشف المبكر عن أمراض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة. خاصة وأن الحملة تمثل فرصة للمواطنين للاطمئنان على صحتهم والأمراض غير السارية لديهم.

وأضاف أن المديرية قامت بوضع خطة شاملة للمساهمة فى الحملة من خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعية على مستوى جميع الإدارات، بالإضافة إلى التنبيه على كافة المدارس بضرورة احتواء فقرات الإذاعة المدرسية بل وتجهيز برامج إذاعية كاملة وحصص إرشادية عن الحملة وأهدافها وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض خاصة فيروس سى حتى نصل إلى هدف الحملة الأساسى وهو إعلان أن مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.