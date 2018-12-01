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النيابة تستمع للضابط المتهم بإطلاق النار على سائق بالمقطم

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:11 م
النيابة تستمع للضابط المتهم بإطلاق النار على سائق بالمقطم اطلاق نار-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، الاستماع إلى أقوال ضابط مباحث الأموال العامة المتورط فى واقعة إطلاق النار على سائق بسبب الخلاف حول ركن السيارة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها، وكذلك الطرف  المتسبب فيها، كما قررت النيابة تشريح جثة المجنى عليه، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

كان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق، للخلاف على ركنة سيارة، على أثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء، وتعدوا على الضابط بالضرب، مما اضطره لإخراج سلاحه الميرى، وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.

وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله الى المستشفى، على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و3 أشخاص من الطرف الثانى، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم.


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