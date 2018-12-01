النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بمقتل "ربة منزل" بالسلام

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعى، الخاص بواقعة وفاة "ربة منزل" بمنطقة النهضة بمدينة السلام، لبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

وأمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "م. ح"، المتهم بقتل زوجته بمنطقة النهضة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد محكمة جنح النهضة حبس المتهم 15 يوما.

وتلقى قسم شرطة السلام، إخطارا من مستشفى السلام، بوصول سيدة مصابة بنزيف داخلى وكدمات وتم إيداعها العناية المركزة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها "م.ح"، ليتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.