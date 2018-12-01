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النيابة تحيل عاملا إلى المحاكمة بعد قتله عاطلا بسبب خلافات الجيرة

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:49 م
النيابة تحيل عاملا إلى المحاكمة بعد قتله عاطلا بسبب خلافات الجيرة جثة-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عزالدين المحامي العام الأول، إحالة عامل للمحاكمة العاجلة إمام محكمة الجنايات، لاتهامه  بقتل عاطل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى المطرية.
 
كان قسم شرطة المطرية تلقى إخطارًا من مستشفى المطرية العام، يفيد باستقباله عادل فاروق، عاطل، والمراقب على ذمة القضية رقم 22878 لسنة 2012م المطرية "قتل" (توفى إثر إصابته بجروح متفرقة بسلاح أبيض).
 
وانتقل رجال المباحث، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"هشام.س.أ"، عامل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 12136 لسنة 2014م المطرية "ضرب" (مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيسر والرأس)، لخلافات على الجيرة وتطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المجنى عليه على المتهم بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته المشار إليها، وعلى أثر ذلك أحضر الأخير سلاحا أبيض "سكين " واعتدى على المجنى عليه بالضرب محدثا إصابته التى أودت بحياته.
 
وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
 

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