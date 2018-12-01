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النيابة تأمر بتشريح جثة صيدلى قتل فى مشاجرة مع سائقى توك توك بـ 6 أكتوبر

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:58 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة صيدلى قتل فى مشاجرة مع سائقى توك توك بـ 6 أكتوبر المجنى عليه
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح ودفن صيدلى قتل على يد سائق "توك توك" وعدد من أصدقائه بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيادة المجنى عليه سيارته فوجئ بمضايقة سائق "توك توك" له وقطع الطريق عليه، فنشبت بينهما مشادة كلامية اعتدى عقبها السائق وعدد من زملائه قائدى الـ"توك توك" على المجنى عليه ما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى إلى أن فارق الحياة بعد حجزه عدة أيام. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 4 متهمين فى الواقعة، وتم تحرير محضر، وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق معهم.


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