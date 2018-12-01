المعمل الكيميائى يحدد مصير "هند" بعد ضبط 77 جرام هيروين بحوزتها بالمطرية

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة المطرية الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات في واقعة القبض على ربة منزل وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين، وإعداد تقرير فني بها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، القبض على " "هند م م" 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة المطرية، والمطلوب التنفيذ عليها فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، أثناء تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 77 جراما، ومبلغا ماليا 10500 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

