video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعمل الكيميائى يحدد مصير "هند" بعد ضبط 77 جرام هيروين بحوزتها بالمطرية

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير "هند" بعد ضبط 77 جرام هيروين بحوزتها بالمطرية مواد مخدرة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

كلفت نيابة المطرية الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات في واقعة القبض على ربة منزل وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين، وإعداد تقرير فني بها. 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة. 

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، القبض على " "هند م م" 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة المطرية، والمطلوب التنفيذ عليها فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، أثناء تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 77 جراما، ومبلغا ماليا 10500 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 5 سنوات لـ3 إداريين بمستشفى المطرية وبراءة موظفة فى وفاة طبيبة صعقا

الهيروين

الاتجار في الهيروين

مكافحة المخدرات

النيابة العامة

الحوادث اليوم

أخبار الحوادث

المطرية




لا تفوتك
شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة