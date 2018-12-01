المشدد 3 سنوات للمتهم بتهديد طبيبة بفيديو فاضح لممارسة الرذيلة بمصر القديمة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهم " عمرو..م" بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بأفعال خادشة لطبيبة أسنان بمصر القديمة.

صدر الحكم، بعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز و خالد عبد المنعم.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، قيام المتهم عمرو محمد بتهديد المجني عليها نانسي السيد كتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفها، هو مقطع مصور لها يحوي إيحاءات جنسية، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب، وهو معاشرتها جنسيا معها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.